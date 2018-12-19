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12:52

Гарину приговорили к обязательным работам и освободили от ответственности

Мировой судья судебного участка №199 приговорил активистку Дину Гарину к 180 часам обязательных работ по делу об оскорблении двух сотрудников центра «Э», передает «Медиазона».

Гарину освободили от наказания из-за истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности, сообщил адвокат Виталий Черкасов. Поводом для возбуждения дела стали высказывания Гариной на митинге 15 марта 2015 года на Марсовом поле, когда активистка раскритиковала сотрудников центра «Э». Изначально ее обвиняли по ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение ненависти или вражды).

В 2016 году Гарину приговорили к 1,5 годам условно, признав виновной к призывам к экстремистской деятельности через интернет и возбуждении вражды. Поводом стал пост в группе «Русские в СПб», посвященный гибели петербуржца предположительно от рук выходцев с Северного Кавказа.

В 2018 году выяснилось, что Гарину отстранили от работы из-за того, что ее не убрали из списка экстремистов, хотя ее условный срок уже истек. Позже из-за этого ее уволили.

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21:01    
16:32 Сама прошла зону? Кем ты там была, шалава?

17:06    
16-32
Голубчик, Ваши приёмы полемики в стиле низкопробного НЛП вызывают грусть и жалость, вследствие своего примитивизма.  Кроме этого Вы обнаруживаете  незнание и блатной темы, т.к. "активист" там - это член "актива зону", т.е. ЗК, активно поддерживающий режим и порядок, установленный администрацией. Ничего общего с лесбийской темой. Более того, безосновательно назвать коблу активисткой и активистку - коблой - это, на зоне,  непростительное оскорбление.
Таким образом, Ваш словесный всплеск говорит лишь о Вашем желании снизить уровень восприятия достойного поведения человека с активной жизненной позицией - Дины Гариной. Надо признать, что Ваша попытка не удалась и обнаружила лишь Вашу ограниченность, злобу и провокативность. Больше читайте и советуйтесьс куратором. Работайте над собой. Удачи

16:32    
Активистка - это активная лесбиянка ? Это та, которых называют "коблА" и которые пытаются работать за мужчину ? На зоне такие востребованы.

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