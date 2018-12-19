Общественники хотят проверить назначение Кукушкиной и Гаврищук на должности в ЗакСе

АНО «Дозор» обратились в управление генпрокуратуры по Северо-Западному федеральному округу и в аппарат полпреда с просьбой проверить законность назначения нескольких сотрудников Заксобрания, передает MR7.

Среди упомянутых сотрудников – пресс-секретарь ЗакСа Елена Гаврищук и начальник управления материально-технического обеспечения Алена Кукушкина. По мнению общественников, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров нарушил процедуру, установленную федеральным законом о госслужбе и необходимости назначения на должности в аппарате парламента на основе открытого конкурса.

АНО просит проверить, каким образом на должности были назначены Кукушкина, Гаврищук и начальник управления государственной службы и кадров Дмитрий Быченков. По словам руководителя АНО «Дозор» Александра Арсентьева, конкурса на их должности не проводилось, даже на включение в кадровый резерв.

«Мы считаем, что был нарушен принцип доступности государственной службы для всех желающих, нарушены права и самих начальников управлений. Макаров действует как в армии, и очень жаль, что главный законодатель Петербурга сам грубо нарушает федеральное законодательство. Ведь именно он подписывает незаконные распоряжения о назначении на должность. Мы просим прокуратуру разобраться с этим вопросом, а полпредство проследить за ходом проверки», – заявил Арсентьев.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, чем конкретно в ЗакСе занимается Алена Кукушкина, и насколько теплые отношения у нее сложились с Макаровым. Также в мае выяснилось, что люди с такой же фамилией в общей сумме заработали более 10 млн рублей, работая в ЗакСе.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.