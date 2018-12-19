18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

13:24

Общественники хотят проверить назначение Кукушкиной и Гаврищук на должности в ЗакСе

АНО «Дозор» обратились в управление генпрокуратуры по Северо-Западному федеральному округу и в аппарат полпреда с просьбой проверить законность назначения нескольких сотрудников Заксобрания, передает MR7.

Среди упомянутых сотрудников – пресс-секретарь ЗакСа Елена Гаврищук и начальник управления материально-технического обеспечения Алена Кукушкина. По мнению общественников, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров нарушил процедуру, установленную федеральным законом о госслужбе и необходимости назначения на должности в аппарате парламента на основе открытого конкурса.

АНО просит проверить, каким образом на должности были назначены Кукушкина, Гаврищук и начальник управления государственной службы и кадров Дмитрий Быченков. По словам руководителя АНО «Дозор» Александра Арсентьева, конкурса на их должности не проводилось, даже на включение в кадровый резерв.

«Мы считаем, что был нарушен принцип доступности государственной службы для всех желающих, нарушены права и самих начальников управлений. Макаров действует как в армии, и очень жаль, что главный законодатель Петербурга сам грубо нарушает федеральное законодательство. Ведь именно он подписывает незаконные распоряжения о назначении на должность. Мы просим прокуратуру разобраться с этим вопросом, а полпредство проследить за ходом проверки», – заявил Арсентьев.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, чем конкретно в ЗакСе занимается Алена Кукушкина, и насколько теплые отношения у нее сложились с Макаровым. Также в мае выяснилось, что люди с такой же фамилией в общей сумме заработали более 10 млн рублей, работая в ЗакСе.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


18:28   Антон  
В АНО «Дозор» видимо очень наивные люди. Просто в должностных обязанностях по занимаемой должности нужного работодателю сотрудника прописываются полномочия по работе с секретными документами, что автоматически влечёт возможность приёма на работу граждан, обладающих допуском к работе с гостайной, что не обязывает работодателя проводить открытый конкурс.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Нужен ли Петербургу гайд-парк в центре города?

Да
Нет

Все новости:

20:57 В Совфеде стремятся не допустить превращения Деда Мороза в Санта Клауса   2

20:24 Быков: В случае слияния России и Белоруссии главой могут избрать Лукашенко   4

19:59 ЗакС и «крайнее» заседание   1

19:43 Минюст признал НКО-иноагентом петербургскую организацию по борьбе со СПИД

19:12 Дома на Тележной вновь под угрозой сноса

18:40 Трамп известил о победе над ИГИЛ в Сирии   1

18:15 На встрече с Хабенским Папа Римский отметил важность фильма "Собибор"

17:45 Медведев пообещал наградить каждого народного избранника, сидящего в Госдуме   4

17:16 При СПЧ создали комиссию по контролю за правоохранительными органами

16:55 Полтавченко официально вошел в совет директоров ОСК   1

16:25 Британский корабль-разведчик добрался до Черного моря   6

15:45 Шульман дала язвительный совет законотворцам

14:58 Макаров назвал назначения завхоза и пресс-секретаря ЗакСа абсолютно законными   1

14:54 Колоннаду Исаакия закроют на ремонт в 2019 году   1

14:17 Госдума приняла закон об обращении с животными спустя восемь лет после внесения   3

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2018. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.