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13:50

Мутко в третий раз ушел с поста главы Российского футбольного союза

Вице-премьер Виталий Мутко покидает пост президента Российского футбольного союза, сообщает организация в Twitter.

Исполнять обязанности пока будет Сергей Прядкин, глава Российской футбольной премьер-лиги. Возглавлять РФС он будет до конференции организации, которая пройдет в феврале.

Виталий Мутко руководит РФС сначала в 2005 – 2009 годах, затем – с 2015 по 2017-й год. Тогда он был смещен с должности из-за допингового скандала. В октябре 2018 года он снова возглавил РФС.

Мутко вошел в новый состав правительства в 2018 году. Сейчас в его ведении – вопросы недвижимости, ЖКХ, развития Крыма и другие. В начале августа он был назначен председателем комиссии по реализации стратегии развития казачества в России. 

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20:16    
Добавлю - для тупых, наглых, необразованных и развращённых неправедными доходами олигофренов.

16:21    
Футбол - коммерческое предприятие для управляемых малоумков.

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