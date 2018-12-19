Макаров назвал назначения завхоза и пресс-секретаря ЗакСа абсолютно законными

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров после брифинга 19 декабря ответил на обвинения в том, что несколько начальников управлений Заксобрания были приняты на работу в Мариинский дворец без конкурса.

- Строго в соответствии с 79 федеральным законом были назначены. Как вы думаете, мог ли я допустить нарушение этого закона? - заявил Макаров журналистам.

Его пресс-секретарь Елена Тимошенко посоветовала представителям СМИ внимательно читать текст федерального закона. Ни она, ни Макаров не уточнили в соответствии с каким пунктом были приняты на работу начальник управления материально-технического обеспечения Алена Кукушкина, начальник управления государственной службы и кадров Дмитрий Быченков и начальник управления по информации и общественным связям Елена Гаврищук, которых члены общественный организации “Дозор” заподозрили в незаконном устройстве на работу.

Алену Кукушкину СМИ неоднократно называли племянницей спикера Заксобрания. Свое родство с сотрудницей Макаров опроверг.

- Сколько раз говорить, что Алена Сергеевна Кукушкина абсолютно не является племянницей. Это абсолютно лживая информация, - заверил спикерю

Елена Гаврищук не стала комментировать ЗАКС.Ру появившуюся информацию, отметив, что в ее компетенции только вопросы, связанные с повесткой работы Заксобрания.

Напомним, участники “Дозора” обратились в управление генпрокуратуры по Северо-Западному федеральному округу и в аппарат полпреда с просьбой проверить законность назначения нескольких сотрудников ЗакСа.

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