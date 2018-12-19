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16:25

Британский корабль-разведчик добрался до Черного моря

Входящий в состав военно-морских сил НАТО и ВМС Великобритании, разведкорабль "Эко" (HMS Echo) причалил к берегам Одессы, поделился ряд СМИ Украины.

Отмечается, что данное судно стало первым, обозначившим свой черноморский визит: поддержать принцип свободы навигации и продемонстрировать заинтересованность Британии в дальнейшем ходе событий в непосредственной близи к Керченскому проливу.

Пару дней корабль проведет в порту, затем его задействуют в маневрах вкупе с флагманом ВМС Украины, фрегатом "Гетман Сагайдачный".

"Эко" вполне подходит как для разведывательных, так и десантных операций. Он также оснащен боевым орудием. Согласно конвенции Монтре от 1936 года, нечерноморские судна могут свободно находиться в акватории моря не более 21 суток.

Инцидент в Черном море случился 25 ноября, когда силы ФСБ обстреляли и взяли на таран один из трех украинских кораблей, незаконно нарушивших морскую границу РФ. Впоследствии все три судна были арестованы. Всего задержали 24 моряка. Все они пробудут под стражей как минимум до января в СИЗО Москвы. Петр Порошенко ввел в стране режим военного положения сроком на 30 дней, подспудно закрыв украинские границы для всех мужчин-россиян.

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21:12    
20:33, дед эти [цензура]осы-едоросы 20:05 сами иуды т жиды пархатые. Но очень хотят скрыть это.20:05 яркий пример иуды от ЕР, пишущий за 500 рублей (30 серебряников). Они вск на один манер, продажные и подлые.

20:57    
Саша, голос!

20:33   Дед Иван   РУСЬ
Ошибся немного, отвечаю не 20:25, а 20:05

20:30   Дед Иван   РУСЬ
20:25 я думаю, тебе приятней будет общаться с твоим "Благодетелем", он тебе и солидол выдаёт и нагинает и прочие удовольствия от него. А, дед с Советских времён против всяких гомиков. Или, мой совет, как тебя тянет к твоему "Благодетелю, обменяйтесь с ним телефонами и встречайтесь.

20:05    
Не надо косить под русского и называть себя иваном. Тебя раскусили.. Ты подлизыватель пархатого жидёнка из закса, племянничек Изя.

19:29   Дед Иван   РУСЬ
Путин, вместо того, чтобы объединиться с Украиной, объявил ей войну Со своими славянами воюет, а разных басурман и китайцев, которые его сразу предадут, привечает и награждает.

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