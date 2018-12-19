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16:55

Полтавченко официально вошел в совет директоров ОСК

Бывший градоначальник Петербурга Георгий Полтавченко наконец официально трудоустроен: его имя внесли в список совета директоров Объединенной судостроительной корпорации.

"Лицо является членом Совета директоров акционерного общества", - гласит графа напротив его фамилии, размещенная на портале раскрытия корпоративной информации.

Теперь обновленный совет директоров должен собраться с тем, чтобы выбрать нового председателя.

Напомним, 3 октября Владимир Путин упразднил Полтавченко, занимавшего пост губернатора Северной столицы с 2011 по 2018 год, в должности, назначив на его место экс-полпреда президента по СЗФО Александра Беглова. 

Полтавченко также наградили почетным знаком “За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга”.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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21:49    
вот что делают молитва и посты - теперь можно и о материальном подумать...

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