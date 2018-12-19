При СПЧ создали комиссию по контролю за правоохранительными органами

В структуре Совета по правам человека появилась новая постоянная комиссия - по наблюдению и контролю за правоохранительными органами, поделился у себя в Telegram адвокат "Агоры" Павел Чиков.

"Причины – растущий общественный резонанс пыток, многолетний опыт работы "Комитета против пыток" и "Агоры" по этой теме, а также по личной просьбе из спецприемника от Льва Пономарева", - пояснил защитник.

Во главе свежесозданной комиссии стал руководитель "Комитета против пыток" Игорь Каляпин. Беседуя с "Новой газетой", он подчеркнул, что новый орган будет заниматься в большей степени сведениями о пытках.

"Это явно не наша функция. Более того, мы с этой функцией, безусловно, не справимся", - ответствовал Каляпин.

Комиссия будет работать с информацией "о неадекватной реакции государства" на сообщения о пытках, а также разбираться в причинах и условиях, которые "способствовали совершению преступлений".