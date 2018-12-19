Медведев пообещал наградить каждого народного избранника, сидящего в Госдуме

Глава правительства, премьер Дмитрий Медведев дал слово, что все 450 депутатов Государственной думы нынешнего созыва будут отмечены правительственными наградами в грядущем году, передает "Интерфакс".

В году нынешнем особые знаки отличия были вручены лишь 10% от собравшихся на заключительном заседании народных избранников.

"Принимаю на себя обязательство с учетом того, как интенсивно и много мы работаем, слаженно, хоть порой и не без дискуссий, обсуждений и даже конфликтов, что в дальнейшем я постараюсь этими наградами правительства отметить всех присутствующих в зале", - пообещал Медведев в довершение спича, особо подчеркнув, что роль каждого парламентария в законодательной сфере жизни страны важна.