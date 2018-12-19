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17:45

Медведев пообещал наградить каждого народного избранника, сидящего в Госдуме

Глава правительства, премьер Дмитрий Медведев дал слово, что все 450 депутатов Государственной думы нынешнего созыва будут отмечены правительственными наградами в грядущем году, передает "Интерфакс".

В году нынешнем особые знаки отличия были вручены лишь 10% от собравшихся на заключительном заседании народных избранников.

"Принимаю на себя обязательство с учетом того, как интенсивно и много мы работаем, слаженно, хоть порой и не без дискуссий, обсуждений и даже конфликтов, что в дальнейшем я постараюсь этими наградами правительства отметить всех присутствующих в зале", - пообещал Медведев в довершение спича, особо подчеркнув, что роль каждого парламентария в законодательной сфере жизни страны важна.

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20:55   Бордунов  
Вранье Мопса в слове "народного". Нет там таких. А этих достойно наградить только триппером.

20:53   Бордунов  
Если бы не фальсификации, ему бы и наградить было некого.

20:01    
А я знаю, кто получит медаль "Рыжий ковёрный" первой степени !

18:51   Сергей Леонидович  
Народ их проклинает, а Медведев награждает! Ещё одно подтверждение того, что власть живет совсем в другой России.

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