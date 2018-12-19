На встрече с Хабенским Папа Римский отметил важность фильма "Собибор"

Главный католический священник Нового света, 266-й Папа Римский Франциск удостоил аудиенции российского режиссёра и актера Константина Хабенского, который представил понтифику свой последний фильм "Собибор", до недавних пор претендовавший на номинацию в шорт-листе Оскара.

"Папа Римский Франциск встретился в Ватикане с российским режиссёром и актёром Константином Хабенским. Его Святейшество обратил внимание на особую своевременность и важность темы, а также на тот факт, что Хабенский решил взяться за неё в своём дебютном фильме", - отчитывается пресс-служба католического священнослужителя. Отмечается также, что россиянин вручил Папе диск с фильмом.

Основанная на реальных событиях кинокартина "Собибор" повествует о единичном случае восстания в нацистском концлагере на территории Польши, руководителем которого стал советский офицер Александр Печерский.