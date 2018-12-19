Дома на Тележной вновь под угрозой сноса

Квартал исторической застройки на Тележной улице вновь под угрозой деконструкции: по сообщениям активистов, администрация Центрального района не оставляет намерений снести здания.

Так, извещают градозащитники, по наводке якобы администрации и лично её главы Андрея Хлуткова, в нарушение договоренностей, достигнутых в рамках рабочей группы с участием общественников, компанией "Геореконструкция" Алексея Шашкина было выполнено дополнительное обследование домов, которое показало полную аварийность всех конструкций всех зданий.

Обследование выполнено на средства застройщика соседнего участка - ООО "Бизант" - и подано в КГИОП. В связи с поступлением документов на пятницу, 21 декабря, назначено заседание рабочей группы по восстановлению облика исторических зданий. Студией экс-архитектора города Викторова уже выполнен эскизный проект восстановления домов.

Вопрос аварийных домов 21-29 по нечетной стороне Тележной улицы тревожит градозащитников не первый месяц. В декабре 2017 года обеспокоенный судьбой домов депутат Борис Вишневский добился от вице-губернатора Игоря Албина остановки сноса зданий и проведения дополнительного обследования ВООПИИК. В январе к попыткам решить проблему присоединилась депутат от Партии роста Оксана Дмитриева.

Дома признали аварийными еще в 2008 году. Здания построены в конце XIX века в модернистском архитектурном стиле. Споры по поводу домов не утихают десятый год подряд, и неравнодушные граждане высказываются против возможного сноса.