В Совфеде стремятся не допустить превращения Деда Мороза в Санта Клауса Российские сенаторы в преддверии новогодних праздников озаботились российским брендом, олицетворяющим праздник 1 января - Дедом Морозом. Так, гласят наблюдения главы комиссии по защите государственного суверенитета Андрея Климова, Украина демонстрирует неподобающий пример, который категорически не подходит России: образ Деда Мороза чьей-то злой волей превращается в образ заокеанского Санта Клауса. Цитату сенатора приводит "Интерфакс". Надо внимательно за всем этим следить и смотреть, как бы и у нас такого же не произошло под предлогом того, что у нас свобода, минимум государства и цензура - это справедливо - запрещена Конституцией — Андрей Климов Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен