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20:57

В Совфеде стремятся не допустить превращения Деда Мороза в Санта Клауса

Российские сенаторы в преддверии новогодних праздников озаботились российским брендом, олицетворяющим праздник 1 января - Дедом Морозом. Так, гласят наблюдения главы комиссии по защите государственного суверенитета Андрея Климова, Украина демонстрирует неподобающий пример, который категорически не подходит России: образ Деда Мороза чьей-то злой волей превращается в образ заокеанского Санта Клауса. Цитату сенатора приводит "Интерфакс".

Надо внимательно за всем этим следить и смотреть, как бы и у нас такого же не произошло под предлогом того, что у нас свобода, минимум государства и цензура - это справедливо - запрещена Конституцией 

Андрей Климов
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21:43    
скоро эти квасные патриоты гуртом повалят в штаты и будут по пьяне целоваться с санта-клаусом и восхищаться всем американским, как визжал от избытка чувств госдеп игорь лебедев, сынуля жирика, в майами......

21:17   Бордунов  
Да, сенаторский уровень проблем.
Кстати, если Санта Клаус это Св. Николай угодник, а дед Мороз - язычник, то какой веры "сенаторы"?

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