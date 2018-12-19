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19:59

ЗакС и «крайнее» заседание

Кукушкина не племянница, Четырбок не Карлсон, муниципальный фильтр не снижен. Об этих и других итогах состоявшегося 19 декабря последнего заседания в 2018 году – в обзоре ЗАКС.Ру.

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На крайнем заседании в календарном году – слова «последнее» в Мариинском дворце традиционно избегают – окончательно утвердили Генплан, новую редакцию закона о зеленых насаждениях и стратегию развития Петербурга до 2035 года. На этот раз обошлось без дискуссий.

Фракция КПРФ безуспешно попыталась снизить муниципальный фильтр с 10% до 6%. При обсуждении поправок Смольного в региональный закон о губернаторских выборах, коммунисты внесли и свои предложения. Помимо упрощения муниципального барьера, они также заявили о необходимости запрета удаленного голосования. Парламентское большинство ожидаемо не поддержало обе инициативы.

Поправки в закон о выборах главы города, разрешающие, в частности, баллотироваться самовыдвиженцам, рассмотрели во втором и третьем чтениях. Третье стало единственным вопросом в повестке внеочередного заседания, объявленного сразу после очередного. На вопрос депутата Максима Резника из фракции Партия роста, к чему такая спешка спикер Заксобрания Вячеслав Макаров ответил, что нечего тянуть, раз в документ не внесено никаких поправок.

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ЗакС принял во втором чтении резонансный законопроект о запрете энергетических напитков – опять-таки без дискуссий и поправок от защитников энергетиков.

Зато горячее обсуждение вызвал предложенный единороссами Денисом Четырбоком и Алексеем Цивилевым проект закона о запрете экскурсий по крышам Петербурга. Четырбок рассказал, что документ разработан в интересах безопасности петербуржцев и гостей города, а также ради сохранения покоя жителей верхних этажей многоквартирых домов. Цивилев, в свою очередь, зачитал фрагмент оставленного в интернете отзыва посетительницы одной из таких экскурсий. По словам депутата, она, в частности, рассказывала, что ей лили под ноги газировку, чтобы обувь прилипала к крыше.

Другой единоросс Андрей Анохин поинтересовался у Четырбока, бывал ли он сам на петербургских крышах.

– Я вырос в центральной части города, конечно, – ответил автор законопроекта

– Ну, вам-то нравилось по крышам гулять? Скажите честно, – продолжил Анохин.

Дискуссию прервал Вячеслав Макаров:

– Он не Карлсон, а председатель комитета по законодательству!

Против законопроекта высказался лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский, заявивший, что он как альпинист имеет представление о предмете дискуссий. «Яблочник» предложил не запрещать экскурсии, а регламентировать технику безопасности для их участников и сделать крыши комфортными для прогулок. Парламентское большинство эту идею не поддержало.

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В конце заседания депутаты проголосовали за то, чтобы отправить себя на каникулы до 10 января. Как ни странно, единодушия по этому вопросу не было. Один из парламентариев решил воздержаться.

Заседание завершилось поздравительной речью Вячеслава Макарова. Он объявил, что за год депутаты написали 170 законов, вспомнил, что в 2018 году россияне в очередной раз переизбрали на должность президента Владимира Путина и приняли чемпионат мира по футболу. Упомянул спикер и про «пенсионную реформу», а также защиту зеленых зон.

Позже то же самое он повторил на последнем в уходящем году брифинге. Выступая перед журналистами, председатель парламента не скупился на поздравления и лояльным СМИ, и критикующим его. Он тепло отозвался и о председателе комитета по градостроительству и архитектуре Владимире Григорьеве, которого раньше нещадно критиковал. Но закончить год на позитивной ноте спикеру не удалось. Уже перед самым уходом его попросили прокомментировать заявление в прокуратуру СЗФО, написанное общественной организацией «Дозор». Активисты «Дозора» утверждают, что несколько начальников управлений ЗакСа, в том числе пресс-секретарь парламента Елена Гаврищук и завхоз Алена Кукушкина, которую в некоторых СМИ называют племянницей Макарова, были приняты на работу без конкурса.

- Сколько раз говорить, что Алена Сергеевна Кукушкина абсолютно не является племянницей. Это абсолютно лживая информация, - ответил спикеров.

Все сотрудники ЗакСа, по его словам, были приняты на работу без конкурса, но «в соответствии с 79 федеральным законом». С каким именно его пунктом – председатель парламента не уточнил. Пресс-секретарь Заксобрания Елена Гаврищук комментировать информацию отказалась.


текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников



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20:48    
С какой радости у депутатов ЗАКСа зимние каникулы начинаются с 25 декабря 2018 года? Нарушение ТК РФ.

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