В России отменен ряд запретов для получения гражданства

Владимир Путин подписал закон, предполагающий отмену ряда запретов для получения политубежища, извещает пресс-служба Кремля.

Признаны устаревшими ограничения для тех, кто был преследован в родной стране за действия, признанные в Росии преступлениями, а также для лиц, находящихся осужденными или под следствием в России, и тех, у кого два гражданства.

Ограничения сняты для людей, которые прибыли из страны "с развитыми и устоявшимися демократическими институтами в области защиты прав человека". Закрытый список этих стран ежегодно составляет МИД России.

Помимо прочего, отныне попросить политубежища имеют права те, кто не может или не хочет возвращаться обратно в свою родную страну в связи с экономическими проблемами, голодом, эпидемией или чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера в этом месте жительства.