В минздраве сообщили о снижении младенческой смертности

Согласно проведенному министерством здравоохранения анализу, с начала 2018 года младенческая смертность в России снизилась до исторического минимума - 5 случаев смертей на 1000 новорожденных.

Шесть лет назад, в 2012 году, данная отметка зиждилась на 8,6 случаях на тысячу родившихся, в 2016 году - 6 случаев, в 2017 - 5,6.

Исходя из озвученного Владимиром Путиным послания Федеральному собранию, к 2024 году показатель младенческой смертности в стране должен снизиться до 4,5 случая на тысячу рождений.