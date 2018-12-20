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10:10

В минздраве сообщили о снижении младенческой смертности

Согласно проведенному министерством здравоохранения анализу, с начала 2018 года младенческая смертность в России снизилась до исторического минимума - 5 случаев смертей на 1000 новорожденных.

Шесть лет назад, в 2012 году, данная отметка зиждилась на 8,6 случаях на тысячу родившихся, в 2016 году - 6 случаев, в 2017 - 5,6.

Исходя из озвученного Владимиром Путиным послания Федеральному собранию, к 2024 году показатель младенческой смертности в стране должен снизиться до 4,5 случая на тысячу рождений.

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13:34    
Здравоохранение в России по вопросу лечения детей хуже некуда. Всем миром собираем по СМС средства на лечение тяжелобольных детей в России!!! Каким образом формируются огромные суммы на лечение? Почему за счет родителей? Может Правительство не смотрит ТВ, где по каждому каналу "Помогите, помогите!!!".
Путин-чекист должен знать, что творится!!!
  На лечение детей в первую очередь надо направлять средства, а потом уже на всякие проекты (строительство к Олимпиадам, финансирование "Роснано" и т.д.)

12:12   Дед Иван   РУСЬ
Хорошо бы если так, как Минздрав сообщает? Но власть е-дрисни достала своей ложью всех. Например, путин, и тот не сказал ни одного слова правды, в своих предвыборных обещаниях ни разу, за 18 лет!
10:48, соглашусь с Вами, что много гомиков развелось. Но, кто им дал зелёный свет? Не Ельцин ли! А, путин и едрисня поддержали, с молчаливого согласия.

10:48    
Это хорошо, но рождаемость в России всё равно крайне маленькая из-за того, что в разы выросло количество гомосеков, которые на девушках не женятся, детей не заводят и тд.! Гомосеков на нары, как в доброе Советское время, когда рождалось детей в 2 раза(!!!!!!!!) больше, чем сейчас!

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