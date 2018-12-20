Новый губернатор Приморья поделился планами на будущее

Новый губернатор Приморского края Олег Кожемяко, с сегодняшнего дня приступивший к исполнению обязанностей, озвучил грядущие намерения, которые собирается воплотить в жизнь на новой должности.

"Работать, работать и еще раз работать. Работы много, и нужно сейчас все пожелания, наказы, проблемы, которые звучали, систематизировать, сделать так, чтобы они входили в программу развития края, сочетались с возможностью федерального бюджета, с помощью, которая будет идти через полномочного представителя, федеральное министерство, чтобы улучшалось качество жизни приморцев, менялся Владивосток как столица ДФО, другие города и села", - поделился Кожемяко.

Первый "раунд" выборов в Приморском крае прошел осенью с большим скандалом. Единоросса Андрея Тарасенко обходил Андрей Ищенко, после чего произошла резкая и ничем, кроме нарушений, не объяснимая перемена в "расстановке сил": внезапно выяснилось, что победил Тарасенко. Результаты голосования впоследствии были отменены Центризбиркомом, который назначил повторную процедуру.

Коммунисты под предлогом недоверия к ЦИКу и якобы в знак протеста от Ищенко быстро отказались, а в качестве самовыдвиженца он не преодолел муниципальный фильтр и не был допущен до новых выборов.

Отметим, ещё до электорального события муниципалы из Приморья заявляли, что на них давят местные власти, требуя поставить подписи в поддержку Кожемяко. Некоторым из них недвусмысленно намекали на возникновение профессиональных трудностей в случае непослушания.

Также ещё до выборов близ предвыборного штаба нового губернатора произошел неприятный инцидент с волонтером штаба Алексея Навального.