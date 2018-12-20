Беглов подписал закон, позволяющий ему идти на выборы самовыдвиженцем

Временно исполняющий обязанности градоначальника Петербурга Александр Беглов подписал внесенный им же самим закон о выборах губернатора города, извещает пресс-служба Смольного.

Документ был принят Законодательным собранием накануне. Утвержденные поправки позволят Беглову дистанцироваться от "Единой России" и идти на выборы осенью 2019 года самовыдвиженцем. Для этого кандидат должен будет собрать подписи 2% избирателей города, а затем, как и остальные, пройти муниципальный фильтр. По аналогичной схеме избирался и мэр столицы Сергей Собянин.

Напомним, в 2019 году в Петербурге пройдут муниципальные и губернаторские выборы. О намерениях участвовать во вторых высказывали желание "яблочник" Борис Вишневский и его соратник по партии Николай Рыбаков. КПРФ также рассматривает возможность выдвинуть своего кандидата. Готовность принять участие в электоральном процессе также выражали Оксана Дмитриева из Партии Роста и сопредседатель "Партии перемен" Ксения Собчак.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.