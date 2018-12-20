Стартовала предновогодняя пресс-конференция Владимира Путина

Владимир Путин начал свою большую ежегодную пресс-концеренцию. Поприветствовав всех собравшихся, он начал спич, отметив рост промышленности, ВВП, зарплат.

Отмечается, что на подготовку к нынешней конференции Путин потратил 3 дня.

Дабы получить шанс пообщаться с президентом, журналисты «соревнуются» в креативности с тем, чтобы привлечь его: кто-то броско одевается, кто-то рисует плакаты.

Обыденно особенно «колкие» вопросы обходятся стороной.

Большая пресс-конференция Владимира Путина проходит ежегодно в конце декабря. В ходе беседы президент обычно освещает наиболее значимые события, произошедшие в течение года на просторах России и за её пределами, а также отвечает на вопросы журналистов. На нынешнюю конференцию получили аккредитацию 1702 представителя СМИ. Самая длительная сессия с главой государства состоялась в 2008 году и продолжалась на протяжении почти 5 часов.