Путин: В целом, я доволен политикой Медведева

На вопрос о том, работает ли правительство, руководимое премьером Дмитрием Медведевым, Владимир Путин ответствовал пролонгированно, по традиции, подойдя к теме издалека. Сперва президент отметил, что стагнации в экономике он не видит. Затем подчеркнул, что рассчитывает, что темпы экономического роста к 2021 году поднимутся до 3%, и лишь после, под занавес, сообщил, что в целом доволен работой кабмина.

"Нам нужно войти в другу лигу по качеству экономики. На это и нацелены наши национальные проекты. Работой [Медведева], в целом, доволен", - известил он собравшихся.

Большая пресс-конференция Владимира Путина проходит ежегодно в конце декабря. В ходе беседы президент обычно освещает наиболее значимые события, произошедшие в течение года на просторах России и за её пределами, а также отвечает на вопросы журналистов. На нынешнюю конференцию получили аккредитацию 1702 представителя СМИ. Самая длительная сессия с главой государства состоялась в 2008 году и продолжалась на протяжении почти 5 часов.