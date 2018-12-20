Путин: Мы наблюдаем развал международной системы сдерживания вооружений

Один из журналистов спросил Владимира Путина, может ли он пообещать, что ядерной войны не будет, так как ряд западных СМИ все чаще констатирует её неизбежность.

"Вы правы, опасность подобного развития событий в мире сейчас затушевывается, между тем, если что-то подобное возникнет, это может привести к гибели цивилизации. Есть опасности. Мы наблюдаем развал международной системы сдерживания вооружений, гонку вооружений. Тем более, США вышли из договора РСМД, поэтому Россия получила преимущество в ядерной сфере", - подчеркнул президент, отметив, что, бесспорно, в мире наблюдается также гонка вооружений.

Большая пресс-конференция Владимира Путина проходит ежегодно в конце декабря. В ходе беседы президент обычно освещает наиболее значимые события, произошедшие в течение года на просторах России и за её пределами, а также отвечает на вопросы журналистов. На нынешнюю конференцию получили аккредитацию 1702 представителя СМИ. Самая длительная сессия с главой государства состоялась в 2008 году и продолжалась на протяжении почти 5 часов.