18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

12:50

Путин - об инциденте в Черном море: Провокация – плохой способ поднять рейтинг

На пресс-конференции подняли тему инцидента в Керченском проливе. Владимир Путин заявил, что изначально всё было затеяно украинской стороной лишь для того, чтобы поднять рейтинг Петру Порошенко, а российские военные

"Провокации всегда плохи. Между тем, рейтинг у Порошенко вырос на 3 пункта", - уведомил он.

Инцидент в Черном море случился 25 ноября, когда силы ФСБ обстреляли и взяли на таран один из трех украинских кораблей, незаконно нарушивших морскую границу РФ. Впоследствии все три судна были арестованы. Всего задержали 24 моряка. Все они пробудут под стражей как минимум до января в СИЗО Москвы. Петр Порошенко ввел в стране режим военного положения сроком на 30 дней, подспудно закрыв украинские границы для всех мужчин-россиян.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


14:48   Дед Иван   РУСЬ
Всегда говорил и буду говорить, что Украина, Белоруссия и Россия - должны быть вместе, а не воевать друг с другом!

14:46   Бордунов  
Давно не имеет значения, какие звуки и каким местом издает этот господин.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Нужен ли Петербургу гайд-парк в центре города?

Да
Нет

Все новости:

15:18 Путин пообещал лидеру обманутых дольщиков ГК "Город" помочь с расследованием убийства ее мужа

14:57 Перенос открытия станции «Горный институт» в «Метрострое» объяснили медлительностью КРТИ

14:50 Путин - о пенсионной реформе: Понимал, что будет критика, но убежден, что это было неизбежно

14:40 Путин - о Пригожине: Все мои "повара" - сотрудники ФСО, других нет   1

14:39 Смольный ввел мораторий на работу единого оператора по вывозу мусора

14:20 Путин: Люди имеют право защищать свою точку зрения на митингах, но в рамках закона

14:00 Путин: Как порядочный человек, я обязан буду когда-нибудь жениться

13:41 Президент скептически относится к внедрению системы раздельного сбора мусора

13:29 Путин пообещал помогать победившим в региональных выборах кандидатам "от оппозиции"   2

13:15 Путин - о запретах рэп-концертов: Говорите, рэперы поют с матерком, так и пусть себе поют

13:03 Путин: Пока в киевских коридорах власти находятся русофобы, ситуация в ДНР будет продолжаться   2

12:50 Путин - об инциденте в Черном море: Провокация – плохой способ поднять рейтинг   2

12:43 Путин: Мы наблюдаем развал международной системы сдерживания вооружений   1

12:30 Путин: В целом, я доволен политикой Медведева   4

12:20 Путин: Нам нужен прорыв, без этого у страны нет будущего   3

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2018. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.