Путин - об инциденте в Черном море: Провокация – плохой способ поднять рейтинг

На пресс-конференции подняли тему инцидента в Керченском проливе. Владимир Путин заявил, что изначально всё было затеяно украинской стороной лишь для того, чтобы поднять рейтинг Петру Порошенко, а российские военные

"Провокации всегда плохи. Между тем, рейтинг у Порошенко вырос на 3 пункта", - уведомил он.

Инцидент в Черном море случился 25 ноября, когда силы ФСБ обстреляли и взяли на таран один из трех украинских кораблей, незаконно нарушивших морскую границу РФ. Впоследствии все три судна были арестованы. Всего задержали 24 моряка. Все они пробудут под стражей как минимум до января в СИЗО Москвы. Петр Порошенко ввел в стране режим военного положения сроком на 30 дней, подспудно закрыв украинские границы для всех мужчин-россиян.