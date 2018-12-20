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13:03

Путин: Пока в киевских коридорах власти находятся русофобы, ситуация в ДНР будет продолжаться

Не без локального скандала на большой пресс-конференции Владимира Путина слово дали представителю украинского СМИ, который поинтересовался, как долго будет продолжаться оккупация Донбасса и сколько средств из государственного бюджета идет на спонсирование боевых действий в непризнанной республике.

Журналист: Вы боитесь ядерной войны, но стреляете в граждан Украины. Это же вы отдали приказ стрелять по морякам. Каковы будут условия обмена украинских политзаключенных и военнослужащих? И вопрос по выборам. Вы анализируете рейтинги, и есть ощущение, что так вы вмешиваетесь в избирательный процесс, как делали в США? Не может ли так получиться, что диалога между президентами РФ и Украины не будет до тех пор, пока вы не смените работу?

Скажите, кто установил блокаду? Разве Россия? Это сделали украинские власти - по отношению к территории, которую считают своей. И стреляют по гражданам, которых считают своими. Мы оказываем поддержку этим людям - мирную. Мы хотим, чтобы на всей территории Украины был мир и процветание.  Но пока в киевских коридорах власти находятся русофобы, эта ситуация будет продолжаться,

Владимир Путин - о ситуации в ДНР

Следует отметить, что среди приглашенных представителей прессы присутствует достаточно много журналистов из Украины, которые непрестанно пытаются прервать президентский спич.

Большая пресс-конференция Владимира Путина проходит ежегодно в конце декабря. В ходе беседы президент обычно освещает наиболее значимые события, произошедшие в течение года на просторах России и за её пределами, а также отвечает на вопросы журналистов. На нынешнюю конференцию получили аккредитацию 1702 представителя СМИ. Самая длительная сессия с главой государства состоялась в 2008 году и продолжалась на протяжении почти 5 часов.

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15:28   Дед Иван   РУСЬ
Приходилось бывать во времена СССР на Украине. К нам Русским относились очень хорошо. Бывал на Херсонщине, Одессе, Николаеве и всюду понимание и уважение. Во Львове и на Зап. Украине не был. Но их сами украинцы, не с запада, недолюбливали. Сейчас, даже, не знаю, какое к нам и отношение. Давно там не был.

15:07    
Русофобы находятся в Кремле, СФ и ГД. Путин - главный русофоб.

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