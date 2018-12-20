Путин - о запретах рэп-концертов: Говорите, рэперы поют с матерком, так и пусть себе поют

Одна из журналисток подняла резонансную тему о прошедшей в регионах волне срывов концертов популярных музыкальных коллективов. Владимир Путин данную практику осудил, подспудно отметив, что наказывать за порицание символов власти в интернете - правильно и в ряде стран данная практика давно стала нормой.

"По поводу задержаний рэперов я согласен, ничего хорошего в этом нет. Говорите, рэперы поют с матерком? Так и пусть себе поют. Однако потакать бескультурью нельзя точно. И потворствовать пропаганде наркотиков. Это же деградация нации. Мы что - хотим деградировать? Мы должны противодействовать этому. Но противодействовать иными способами. Нужно аккуратно убеждать молодежь в большей привлекательности других ценностей. Грубо запрещать нельзя, согласен", - сообщил глава государства.

В довершение спича Путин отметил, что он весьма положительного мнения о рэп-исполнителе Тимати.

Концерты модных среди молодежи музыкантов отменяют и запрещают последние несколько недель. Два самых громких случая отмены концертов чиновниками и силовиками связаны с именами рэп-исполнителя Хаски и электронной группы IC3PEAK. В этих двух случаях дело не ограничилось просто срывом выступления: происходили силовые задержания, Хаски лишился свободы на четыре дня, а IC3PEAK были на грани ареста. Накануне их концерт в Воронеже вновь был сорван.

По информации "Дождя", в Кремле не одобряют давление силовиков на представителей отечественной рэп-сцены и считают это "идиотизмом".