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14:20

Путин: Люди имеют право защищать свою точку зрения на митингах, но в рамках закона

Глава государства ушел от обширного ответа на вопрос о российском протестном потенциале, прозвучавшего из уст журналиста, пожелавшего узнать мнение президента о протестах "желтых жилетов" во Франции.

"Нужно обеспечить право граждан на выражение своего мнения, в том числе путем публичных мероприятий. Но это должно оставаться в рамках закона.  Теперь о событиях во Франции. Думаю, что эти события связаны с повышением цен на топливо, но это был лишь спусковой механизм. Оценивать действия французских властей некорректно", - сообщил Владимир Путин.

Напомним, французы начали бастовать против повышения цен на топливо 17 ноября. Отличительной особенностью манифестантов являются "желтые жилеты", которые, как знак отличия, носят все участники протеста. За все время проведения в акции приняли участие свыше 50 тысяч человек. Наиболее крупные стычки протестующих с полицией случились в Париже, где в последний раз были задержаны свыше 600 демонстрантов. На сегодняшний день даже несмотря на обещание властей не поднимать цен на бензин в центре Парижа отдельные лица продолжают возводить баррикады.

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