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14:50

Путин - о пенсионной реформе: Понимал, что будет критика, но убежден, что это было неизбежно

Корреспондент дальневосточного издания вопросил президента, не стоит ли пересмотреть решение об одобрении пенсионной реформы и отменить её, ибо принятая инициатива до сих пор вызывает волнения в российском обществе.

"В начале 2000-х годов я был категорически против повышения пенсионного возраста. Я и сейчас считаю, что тогда это было правильно. Сейчас ситуация поменялась. Количество работающих становится все меньше, количество неработающих пенсионеров растет. Я отдавал себе отчет в том, как люди будут реагировать. Понимал, что будет критика. Если бы я не был убежден в том, что это неизбежно, я бы не позволил этого делать", - уведомил глава государства всех собравшихся на его большой пресс-конференции.

Напомним, Владимир Путин подписал поправки в пенсионное законодательство 3 октября 2018 года. Согласно им, возраст выхода на пенсию увеличивается с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 60 лет для женщин.

Ранее президент неоднократно заявлял, что не допустит повышения пенсионного возраста в России. Но после того как в стране начались акции протеста против планов правительства провести "пенсионную реформу" Путин попросил народ отнестись к ужесточению законодательства "с понимаем".

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