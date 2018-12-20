Перенос открытия станции «Горный институт» в «Метрострое» объяснили медлительностью КРТИ

Компания "Метрострой" объяснила причины переноса срока вводов в эксплуатацию станции "Горный институт" семимесячной корректировкой проекта со стороны заказчика, комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

"Из причин, повлиявших на отставание от изначально утвержденного проектом графика, можно также отметить задержку в выдаче сметной документации. Также с опозданием производится выдача разрешительной документации — ордеров для организации дорожного движения и предоставления территорий под строительные работы. Выделение заказчиком помещений в зданиях по улице Декабристов, в которых по проекту перед началом проходческих работ необходимо было выполнить усиление фундаментов, произошло с большой задержкой, что сделало невозможным выполнение работ в проектные сроки", - сообщили ЗАКС.Ру в "Метрострое".

Кроме того, по данным компании, полтора года было потеряно из-за историко-археологической экспертизы на шахте неподалеку от Театральной площади.

Напомним, участок Лахтинско-Правобережной линии от станции "Спасской" до "Горного института" планировалось открыть в ноябре 2019 года, но накануне стало известно, что сроки ввода в эксплуатацию были сдвинуты до 2021 года.