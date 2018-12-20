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20 декабря, 15:52

Путин о спорных высказываниях чиновников: Это наша среда такая

Президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал ситуации со спорными высказываниями некоторых чиновников, заметив, что на это в том числе влияет среда в России.

Вопрос задал журналист Александр Гамов из «Комсомольской правды», сказав, что ему «немножко обидно за президента Путина». Он обратил внимание, что люди не верят статистике, Россия живет «тяжело». Проблему он видит в заявлениях чиновников среднего звена, которые говорят «то про акциз на колбасу», то, что «Кремль вообще не разрешает рожать». Такие чиновники, сказал журналист, «воду мутят и мешают верить Путину, государству».

«Что-то нужно делать с этим средним звеном, давайте будем перевоспитывать, давайте будем вам помогать», - сказал Гамов.

В ответ Путин согласился, что среди чиновников есть люди, которые «не отдают себе отчета в том, что говорят, оказались не на своем месте, просто неаккуратно высказываются». «Но это же мы все, это наша среда такая. Вот человек вчера был кем-то – сегодня стал чиновником, возьми и ляпни что-нибудь. Это значит, что он просто не готов для такой работы», - подчеркнул президент, добавив, что среди них много «порядочных и деятельных» людей.

Высказывания чиновников иногда вызывают большой резонанс. Так, чиновница из Свердловской области Ольга Глацких прославилась заявлением, что государство «вообще в принципе ничего не должно» молодежи, и что оно не просило родителей их рожать. Ее отстранили от должности, но в итоге она вернулась к работе. ЗАКС.Ру рассказывал о самых заметных и странных высказываниях представителей власти последних лет.

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20 декабря, 23:00    
ТИПА подворотня

20 декабря, 21:35    
Это у нас жизнь - такая от таких как...  
А у них жизнь - другая, не как у нас...

20 декабря, 20:20    
18:30 Лайк +100

20 декабря, 20:16   Едро-благодетель ПЖиВ  
18.30
-Гав...робот...хрен...гав-гав....интеллект...мухи...гав...девочки-девочки-девочки...гав варягов...гав нафка...форбс...  страна...гав-гав !
-Молодец, Тузик ! К ноге, вот тебе косточка, заслужил ! А тавот я тебе не дам, самому нужен.

20 декабря, 18:46    
Не наша, а ваша.

20 декабря, 18:30    
«путин» на пресс-конференции – не путин – это японский силиконовый робот, новейшие разработки – робот «путин» умеет отвечать, владеет мимикой… хрен отличишь от настоящего, тем более вопросы холуев журналюг совсем тупые и искусственный интеллект с легкостью с ними справляется… вот тупой и лакейский вопрос журналюшки гамова и тут же ответ – «давайте перевоспитывать»… обоссаться можно со смеху… робот тут же тупо ответил- «наша среда»…  «наша среда»… «наша среда»… вся говняная пресс-херня – путинская среда – беспросветное унылое говно… мухи сдохли на его прокисших ответах 19-ти летней давности… холуистые девочки журналюшки с дурацкими льстивыми вопросиками – ни о чем…, вообще клоунада – дурашливый песков, клоун… с часиками за 37 мильенов, которые ему сраная гимнастка отвалила… лучше бы спросили о хлебозаводе, где деньги не платили…, как это нафка-пескова – нищая гимнастка вдруг умудрилась наклепать долларов на список форбс и скупает крымские соляные копии… спросили бы когда он нахрен уйдет  и вместо него финнов поставят на власть, как ранее варягов – страна хоть вздохнет…

20 декабря, 18:02   Едро-благодетель   ПЖиВ
16:18 молодец, петушок наш голосистый. Держи солидол.Заробил честно.

20 декабря, 16:18    
Путин прекрасно провёл пресс-конференцию, молодец! Согласен с его ответами минимум на 90%!

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