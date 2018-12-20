Путин о спорных высказываниях чиновников: Это наша среда такая

Президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал ситуации со спорными высказываниями некоторых чиновников, заметив, что на это в том числе влияет среда в России.

Вопрос задал журналист Александр Гамов из «Комсомольской правды», сказав, что ему «немножко обидно за президента Путина». Он обратил внимание, что люди не верят статистике, Россия живет «тяжело». Проблему он видит в заявлениях чиновников среднего звена, которые говорят «то про акциз на колбасу», то, что «Кремль вообще не разрешает рожать». Такие чиновники, сказал журналист, «воду мутят и мешают верить Путину, государству».

«Что-то нужно делать с этим средним звеном, давайте будем перевоспитывать, давайте будем вам помогать», - сказал Гамов.

В ответ Путин согласился, что среди чиновников есть люди, которые «не отдают себе отчета в том, что говорят, оказались не на своем месте, просто неаккуратно высказываются». «Но это же мы все, это наша среда такая. Вот человек вчера был кем-то – сегодня стал чиновником, возьми и ляпни что-нибудь. Это значит, что он просто не готов для такой работы», - подчеркнул президент, добавив, что среди них много «порядочных и деятельных» людей.

Высказывания чиновников иногда вызывают большой резонанс. Так, чиновница из Свердловской области Ольга Глацких прославилась заявлением, что государство «вообще в принципе ничего не должно» молодежи, и что оно не просило родителей их рожать. Ее отстранили от должности, но в итоге она вернулась к работе. ЗАКС.Ру рассказывал о самых заметных и странных высказываниях представителей власти последних лет.