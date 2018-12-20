Беглов встретится с обманутой дольщицей на следующий день после конференции Путина

Врио губернатора Александр Беглов намерен встретиться с лидером обманутых дольщиков ГК «Город» Аллой Андреевой завтра, 21 декабря, сообщили в Смольном. Он поручил вице-губернатору Игорю Албину и комитету по строительству подготовить необходимые материалы к беседе.

Организовать встречу Беглов поручил после того, как Андреева на пресс-конференции с президентом Владимиром Путиным рассказала о проблеме обманутых дольщиков и попросила помочь в расследовании убийства ее мужа Константина Андреева в 2015 году. Путин пообещал, что поговорит о ситуации с Бегловым, и что в первую очередь градоначальник встретится с активисткой.

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