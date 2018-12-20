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20 декабря, 16:50

Мосгорсуд признал законным отказ отпустить Пономарева на похороны Алексеевой

Мосгорсуд отклонил апелляцию на отказ отпустить правозащитника Льва Пономарева из-под ареста на церемонию прощания с главой Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой, передает «Интерфакс».

Защитники Пономарева просили отменить решение Тверского суда и на день приостановить арест правозащитника, чтобы тот посетил могилу Алексеевой.

Адвокат Тимур Идалов заявил, что Тверской суд нарушил принцип состязательности, отказав защите в вызове свидетелей. По его словам, это был единственный способ доказать, что у Пономарева и Алексеевой были близкие дружественные отношения.

Рассмотрение апелляции проходило без участия Пономарева, его не доставили в суд.

Пономарев отбывает 16-суточный арест за пост в Facebook с призывом участвовать в акции в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия». Он просил отпустить его на 11 декабря, чтобы он мог проститься с правозащитницей Людмилой Алексеевой, но ему отказали. Правозащитница скончалась  на 92-м году жизни 8 декабря. 

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20 декабря, 18:15   Едро-благодетель   ПЖиВ
17:29 и 17:11 путин с ума был от Алексеевой. Вместе с ней на Госдеп работали, Теперь всё одному, Вот печалька то.

20 декабря, 17:29    
Он может завещать похоронить себя рядом с "другом". И нам удобно -не надо ходить в два разных места, чтобы плюнуть на могилы врагов.

20 декабря, 17:11    
Лёва Пономарёв-профессиональный и фанатичный антисоветчик и русофоб! Ему самое место на нарах пожизненно! Суд абсолютно прав!

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