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20 декабря, 17:05

В Госдуме снова отказались от новогоднего корпоратива

Депутаты Госдумы не будут проводить новогодний корпоратив в 2018 году, передает ТАСС со ссылкой на главу комитета по контролю и регламенту Ольгу Савастьянову.

«Новогоднего корпоратива в Государственной думе не запланировано и не будет», - подчеркнула Савастьянова.

По ее словам, хоть осенняя сессия Госдумы закончилась, это «не означает, что у депутатов начались каникулы». Парламентарии разъехались по своим регионам, чтобы до конца года заняться проблемами своих избирателей, отметила Савастьянова.

В VII созыве Госдума отказывается от новогодних корпоративов в пользу других дел. В VI созыве на депутатских праздниках выступали приглашенные артисты и сами депутаты, среди которых были Сергей Нарышкин, Иосиф Кобзон, Мария Максакова и другие.

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20 декабря, 19:28    
У них и так каждый день - как праздник!  
А у народа, и праздники - не праздники!

20 декабря, 17:26    
У алкашей вроде 17.13 праздник только когда нажрёшься.

20 декабря, 17:13    
От одного прздника можно и отказаться, когда вся жизнь - праздник.

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