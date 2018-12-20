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20 декабря, 17:44

"Новое двуличие" вышли на акцию к зданию ФСБ с кошками

Активисты движения «Новое двуличие» провели акцию у здания управления ФСБ по Петербургу, приуроченную ко Дню работника органов безопасности России.

В руках активисты держали кошек и таблички с надписью «Очищу Россию от грызунов». В своем заявлении они отметили, что ФСБ стремится контролировать органы власти, «вмешиваться в принятие решений вне своей компетенции, определять политику государства», а также применяет пытки, чтобы выбить «показания для фабрикации целых уголовных дел».

«Мы полагаем излишним говорить, что в 2018 году недопустимы любые проявления насилия и репрессий», - подчеркнули активисты.

Фото: vk.com/novoedvulichie




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20 декабря, 20:59   Дед Иван   РУСЬ
20:21 наконец той "Благодетель"явился! Бегом к нему. Совет вам, да любовь!

20 декабря, 20:43    
Замечательная акция. Девчонки - умницы!

20 декабря, 20:40   Едро-благодетель   ПЖиВ
20:21 приходи, мажь "аньку" кремом. Хороший пупсик. Благодарить буду верного и угодливого пташку, петушка. Молодец, любимая.

20 декабря, 20:21    
Не надо косить под русского, "иван". Тебя давно раскусили. Ты верный жополиз пархатого кролика. Ты племянничек Изя, холуй жидовский.

20 декабря, 19:03   Дед Иван   РУСЬ
Давно пора очистить страну то путинских, едрисьих грызунов!

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