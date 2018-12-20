"Новое двуличие" вышли на акцию к зданию ФСБ с кошками

Активисты движения «Новое двуличие» провели акцию у здания управления ФСБ по Петербургу, приуроченную ко Дню работника органов безопасности России.

В руках активисты держали кошек и таблички с надписью «Очищу Россию от грызунов». В своем заявлении они отметили, что ФСБ стремится контролировать органы власти, «вмешиваться в принятие решений вне своей компетенции, определять политику государства», а также применяет пытки, чтобы выбить «показания для фабрикации целых уголовных дел».

«Мы полагаем излишним говорить, что в 2018 году недопустимы любые проявления насилия и репрессий», - подчеркнули активисты.

Фото: vk.com/novoedvulichie

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.