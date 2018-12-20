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20 декабря, 18:57

Путин призвал силовиков оградить молодежь от влияния экстремистов

Президент Владимир Путин на торжественном мероприятии в честь дня сотрудника органов безопасности призвал правоохранителей оградить молодежь от влияния экстремистов, передает РИА «Новости».

«Одной из важнейших задач остается противостояние экстремизму. Органам безопасности следует, как и прежде, быстро реагировать на любые посягательства на основы конституционного строя, провокации националистов, на попытки разжечь религиозную вражду. Крайне важно оградить от преступного влияния экстремистов молодых людей», - сказал Путин.

Ранее на большой пресс-конференции Путин упоминал о необходимости убеждать молодежь в привлекательности правильных ценностей, комментируя отмены концертов в России. По мнению Путина, в искусстве нельзя «потакать бескультурью» и «потворствовать пропаганде наркотиков». «Это же деградация нации. Мы что - хотим деградировать?» - опасался президент.

Проблема массовых отмен концертов обсуждалась в России последний месяц. Два самых громких случая отмены концертов чиновниками и силовиками связаны с именами рэп-исполнителя Хаски и электронной группы IC3PEAK. В этих двух случаях дело не ограничилось просто срывом выступления: происходили силовые задержания, Хаски лишился свободы на четыре дня, а IC3PEAK были на грани ареста. По некоторым данным, в Кремле не одобряют давление силовиков на представителей отечественной рэп-сцены и считают это идиотизмом.

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20 декабря, 23:14    
путин лучше пусть "оградит" коррупционеров от взяток и создаст "барьеры" для их легкого лучения... а, еще пусть у коррупционеров и у тех - чиновников, губернаторов, депутатов и госслужащих, типа, золотова - у кого материальные блага не соответствуют доходу - изымать ихв казну, как это делают в цивилизованных странах, подрывая базу мафии и коррупционеров...
 а молодежь как раз выступает против сомнительных обогащений, коррупции и нечестного обогащения на государевой службе - они всё видят и им всё понятно, в ответ - промывание мозгов и "держать" и "не пущать"...

20 декабря, 20:49    
Экстремизм - отличное от Путина мнение.

20 декабря, 20:22   Едро-благодетель   ПЖиВ
19:23 хорошо, петушок, кукарекаешь Сёдня не солидол в твою "аньку", а кремом награждаем. Бери не стесняйся пупсик. Рад? То то.

20 декабря, 19:23    
ВСЕХ говнюков за колючку и патриотизмом по харе

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