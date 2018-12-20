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20 декабря, 18:57

Андреева надеется, что встреча с Бегловым поможет исправить «косяки» чиновников

Общественный активист и дольщик ГК «Город» Алла Андреева, задавшая вопрос Владимиру Путину на большой пресс-конференции 20 декабря, надеется на продуктивную встречу с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым.

- Хочу услышать, что он (Беглов – прим. ЗАКС.Ру) мне скажет. Он же хочет со мной встретиться, правильно? Надеюсь, что начнется работа над ошибками и все, что было накосячено будет исправлено, - сообщила ЗАКС.Ру Андреева.

Напомним, Беглов назначил на 21 декабря встречу с Андреевой после того, как та рассказала Путину, что ее дом в 2017 году сдали в эксплуатацию недостроенным, а в 2015 году неизвестные убили ее мужа. Гибель супруга она связывает со своей общественной деятельностью. Андреева – известный в Петербурге активист, выступающий в защиту прав участников долевого строительства.

В ходе ее выступления перед Путиным прозвучали фамилии вице-губернатора Игоря Албина и главы Горизбиркома, бывшего федерального инспектора Виктора Миненко.

- Во время прямой линии с вами 15 июня 2017 года Албин и Миненко, федеральные инспекторы, просто стояли под моим домом, который был не достроен. Там велись вовсю строительно-монтажные работы, - заявила Андреева.

На пресс-конференцию активистка попала как корреспондент "Областной рязанской газеты". Это удивило президента.

- Рязанская газета от Питера. Питер – щупальца свои как везде протянул! – пошутил Путин.

Андреева рассказала ЗАКС.Ру, что у нее не возникло никаких сложностей с получением аккредитации.

- Я работаю в СМИ и меня аккредитовали. Сотрудничаю с ними по удаленке с 2015 года, - прокомментировала активистка.

Напомним, большая пресс-конференция Путина продлилась 20 декабря более трех с половиной часов.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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20 декабря, 20:26    
19-25  Такие вещи пишет автор "Едро-благодетель". От скудости ума у него хватает фантазии только на такие гадкие вещи да на перлы вроде"анька, петушок, солидол, гав-гав-гав, тузик" и прочую дрянь. Запомните этого выродка - "Едро-благодетель ПЖиВ".

20 декабря, 19:25    
19:19 зачем быть Вам такому пакостнику? Ее знают многие люди и знают о несчастье с мужем. Еще знают все положение с дольщика и г-на Албина тоже знают, но восторгов по-поводу г-на Албина ни у кого нет.

20 декабря, 19:19    
Сомневаюсь, что этой лживой бабе на самом деле надо, чтобы дело о гибели мужа расследовалось всерьез.

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