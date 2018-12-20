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20 декабря, 19:25

Беглов поручил учесть мнение петербуржцев при строительстве Музея блокады

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил уточнить обстоятельства, связанные с реализацией концепции Музея обороны и блокады Ленинграда, и учитывать мнение общественности при его возведении, сообщили в Смольном.

Беглов провел совещание, на котором рассматривались обращения ветеранов и блокадников по поводу строительства музея. Горожан беспокоило размещение большого музея площадью почти 25 тысяч кв. м на Смоленской набережной и его транспортная доступность.  

Градоначальник подчеркнул, что Музей блокады Ленинграда должен решать больше задач, чем традиционнй исторический музей. По замыслу, комплекс должен стать «главным звеном в ряду мемориальных учреждений и экспозиций, посвященных блокаде Ленинграда».

«Это наша ответственность перед поколением, отстоявшим Ленинград, а также перед сегодняшним и будущими поколениями», - заявил Беглов.

Для уточнения всех моментов срок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на проведение проектных и изыскательных работ для строительства музея продлен на 10 дней.

Музей блокады Ленинграда на Смоленской набережной должны построить к осени 2019 года. Строительством, на которое потребуется 2 млрд рублей, займется петербургская архитектурная мастерская «Студия 44».



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20 декабря, 20:42    
НАСТОЯЩИХ блокадников уже не спросишь -ВСЕ ПОМЕРЛИ

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