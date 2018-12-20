Суд снова встал на сторону градозащитников по спору за Ропшинскую, 10

Куйбышевский суд Петербурга признал незаконными изменение даты постройки дома 10 по Ропшинской улице и запретил строительство на его месте новый жилой дом, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Суд обязал Кадастровую палату по Петербургу исправить дату постройки с 1947 на изначальный вариант «до 1917 года». КГИОП, согласно вердикту, обязан отменить заключение о законности эскизного проекта многоквартирного дома, который собиралась строить компания «Шелест-сквер», а Госстройнадзор – отменить выданное разрешение на строительство.

Куйбышевский суд уже признавал действия по изменению даты постройки здания незаконными, но в октябре Горсуд это решение отменил. Дело рассматривалось заново иным составом из-за того, что к участию в деле не привлекли кадастрового инженера.

За сохранение дома на Ропшинской боролись градозащитники, вступился даже спикер городского парламента Вячеслав Макаров. Он публично раскритиковал работу главного архитектора Петербурга Владимира Григорьева, а после заверял, что дом сносить не будут.