Депутат Скоч подал в суд на "Новую газету" и "Дождь" из-за материалов о деле Шакро Молодого

Депутат Госдумы Андрей Скоч подал иск о защите чести и достоинства к шести СМИ, в числе которых «Дождь», «Новая газета», «Росбалт» и другие, передает «Дождь».

Иск парламентарий подал в Октябрьский суд Белгорода. Поводом стало расследование «Новой газеты», в котором говорится о якобы имевшей место связи Скоча со сбором денег на освобождение из-под ареста криминального авторитета Шакро Молодого (Захария Калашова) и его соратника Андрея Кочуйкова.

Претензии к «Дождю» вызвало описание к видео с пересказом содержания расследования. В общении с телеканалом Скоч назвал «чушью» сведения о связях с Солнцевской ОПГ и заявил, что никогда не видел Шакро Молодого. Также депутат просит признать недействительными и удалить фрагменты из материалов, опубликованных «Росбалтом», Fonar TV и Агентством федеральных расследований.

Ранее бизнесмен Алишер Усманов выиграл суд у сайта Russian Criminal. Ресурс обязали удалить статьи, где имя Усманова связывают с делом Шакро Молодого.