18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

20 декабря, 20:56

Депутат Скоч подал в суд на "Новую газету" и "Дождь" из-за материалов о деле Шакро Молодого

Депутат Госдумы Андрей Скоч подал иск о защите чести и достоинства к шести СМИ, в числе которых «Дождь», «Новая газета», «Росбалт» и другие, передает «Дождь».

Иск парламентарий подал в Октябрьский суд Белгорода. Поводом стало расследование «Новой газеты», в котором говорится о якобы имевшей место связи Скоча со сбором денег на освобождение из-под ареста криминального авторитета Шакро Молодого (Захария Калашова) и его соратника Андрея Кочуйкова.

Претензии к «Дождю» вызвало описание к видео с пересказом содержания расследования. В общении с телеканалом Скоч назвал «чушью» сведения о связях с Солнцевской ОПГ и заявил, что никогда не видел Шакро Молодого. Также депутат просит признать недействительными и удалить фрагменты из материалов, опубликованных «Росбалтом», Fonar TV и Агентством федеральных расследований.

Ранее бизнесмен Алишер Усманов выиграл суд у сайта Russian Criminal. Ресурс обязали удалить статьи, где имя Усманова связывают с делом Шакро Молодого.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Нужен ли Петербургу гайд-парк в центре города?

Да
Нет

Все новости:

20 декабря, 20:56 Депутат Скоч подал в суд на "Новую газету" и "Дождь" из-за материалов о деле Шакро Молодого

20 декабря, 20:40 Рамки закона о митингах не спешат раздвигаться

20 декабря, 20:19 Суд снова встал на сторону градозащитников по спору за Ропшинскую, 10

20 декабря, 19:55 Обвинение просит отправить в колонию бывших топ-менеджеров "Ленэнерго"

20 декабря, 19:25 Беглов поручил учесть мнение петербуржцев при строительстве Музея блокады   1

20 декабря, 18:57 Андреева надеется, что встреча с Бегловым поможет исправить «косяки» чиновников   3

20 декабря, 18:57 Путин призвал силовиков оградить молодежь от влияния экстремистов   4

20 декабря, 18:16 Четырбок просит Роспотребнадзор проверить пункты проката "ватрушек"

20 декабря, 17:44 "Новое двуличие" вышли на акцию к зданию ФСБ с кошками   5

20 декабря, 17:05 В Госдуме снова отказались от новогоднего корпоратива   3

20 декабря, 16:50 Мосгорсуд признал законным отказ отпустить Пономарева на похороны Алексеевой   3

20 декабря, 16:23 Беглов встретится с обманутой дольщицей на следующий день после конференции Путина   1

20 декабря, 15:52 Путин о спорных высказываниях чиновников: Это наша среда такая   8

20 декабря, 15:18 Путин пообещал лидеру обманутых дольщиков ГК "Город" помочь с расследованием убийства ее мужа   3

20 декабря, 14:57 Перенос открытия станции «Горный институт» в «Метрострое» объяснили медлительностью КРТИ

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2018. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.