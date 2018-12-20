Рамки закона о митингах не спешат раздвигаться

В ЗакСе предложили изменить правила одиночного пикетирования и создать по гайд-парку в каждом районе Петербурга. Реализовать эти и другие предложения по совершенствованию законодательства о массовых мероприятиях оппозиционные депутаты хотят уже давно, но озвучить свои идеи смогли только в конце 2018 года, когда с возможностью согласовать уличную акцию в городе стало еще тяжелее.

фото: assembly.spb.ru

«Надо обеспечивать права граждан на публичные мероприятия, но в рамках закона», - заявил президент Владимир Путин на своей большой пресс-конференции 20 декабря.

Как показывает практика, законодательство позволяет органам исполнительной власти легко отказывать в проведение тех или иных публичных мероприятий под различными предлогами. Петербургу, лидеру России по количеству протестных мероприятий, этот вопрос особенно близок. За последние месяцы акции недовольных горожан выжили из центра города. Площадь Ленина фактически закрыли для оппозиции вместе с началом ремонта пресловутой трубы в сентябре 2018 года, с тех пор никаких протестных акций там не согласовывали. Более того, даже в отдаленных районах право на свободу собраний реализуется со скрипом. Например, за осень-зиму 2018 года городские и районные власти шесть раз подряд отказали в проведении акции в защиту парка Малиновка.

Осенью 2017 года в петербургском парламенте была создана рабочая группа по изменению регионального закона о митингах. По словам членов этой группы, она так ни разу и не собралась, хотя некоторые депутаты внесли письменные предложения по изменению законодательства. Возможность озвучить свои идеи представилась 20 декабря 2018 года, когда вопрос о совершенствовании закона о митингах и демонстрациях вошел в повестку заседания парламентского комитета по законодательству.

Случилось это после того как свои поправки разработал Смольный. Напомним, в городской администрации составили законопроект, увеличивающий количество гайд-парков, то есть мест, где акции можно проводить без согласования, а также предусматривающие обустройство этих гайд-парков всем необходимым для митингов, вплоть до сцены и биотуалетов.

На заседании комитета по законодательству вспомнили и об этой инициативе. Представитель градоначальника в Заксобрании Юрий Шестериков объявил, что в Смольном планируют создать 12 гайд-парков. Пока их только четыре: Удельный парк, сад 30-летия Октября, Полюстровский и Южно-Приморский парки. Популярностью среди активистов они не пользуются - до этих зеленых зон трудно добраться, и людей в них очень мало. Сейчас чиновники изучают еще 25 территорий, из которых выберут новые места для митингов. По словам лидера парламентской фракции «Яблоко» Бориса Вишневского, присутствовавшего на заседании 20 декабря, Шестериков и зампред комитета по вопросам законности Валерий Белоцерковский не стали раскрывать варианты, обсуждаемые в Смольном.

Руководитель фракции КПРФ Ольга Ходунова сообщила ЗАКС.Ру, что чиновники пообещали решать вопрос «пошагово»: сначала принять поправки Смольного, а потом представить новые гайд-парки.

Ходунова также рассказала, что собственный пакет поправок в закон о митингах петербургские коммунисты подготовили еще год назад, вскоре после создания парламентской рабочей группы. Среди предложений – сокращение расстояний между участниками одиночных пикетов с 50 метров до 30, сокращение периода рассмотрения заявок на проведение публичных мероприятий до двух дней, проведение встреч депутатов с гражданами без предварительного одобрения в Смольном. Отметим, что городская администрация, напротив, предлагает регламентировать перечень мест, где депутаты всех уровней смогут встречаться с народом.

- Еще один принципиальный вопрос для нас – привлечение к ответственности лиц, которые не согласовывают акции и препятствуют реализации конституционных прав граждан, - подчеркнула Ходунова в разговоре с ЗАКС.Ру.

Эту же тему поднял Борис Вишневский:

- Я предложил наказывать чиновников за отказ в акциях под филькиными предлогами, когда в согласовании мероприятий отказывают, якобы проводится что-то другое, а потом другое не проводится или проводится в карикатурном виде.

фото: assembly.spb.ru

По словам Вишневского, присутствовавшие оппозиционные депутаты и уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов, который тоже посетил заседание парламентского комитета, высказались за необходимость создания гайд-парков во всех районах города.

- Шестериков ушел от ответа, когда я спросил его, готово ли правительство поддержать это предложение, - отметил Вишневский.

Депутат фракции Партия роста Максим Резник рассказал ЗАКС.Ру, что тоже подавал письменные поправки в закон о митингах, аналогичные предложениям Ходуновой и Вишневского, но гораздо важнее, по его словам, чтобы Смольный не просто утвердил предложения, а поменял свое отношение к протестным мероприятиям.

- Я считаю, что это вопрос политический. Все это обсуждение проходит на фоне дела Цакунова, на фоне бесконечных издевательств в отношении Михайлова, в том числе нового иска на 11 миллионов. В поправках можно, что угодно говорить, но важна политическая позиция. А мы видим, что с приходом Беглова ситуация ухудшается. Они считают, что предыдущая власть погорела на своем либерализме. Они же разрешили 9 сентября, потом им в Москве надавали, и они его запретили через эту трубу безумную и в итоге всех разогнали. Федеральная власть подает региональной сигнал: если вы лишний раз изобьете кого-то – бог с ним, а вот если чего-то разрешите, то не дай бог, - отметил Резник.

Он также добавил, что предложил написать в тексте решения комитета, что одной из приоритетных задач органов госвласти является демократизация законодательства о митингах.

- Слово «демократизация» повторял и юридический комитет, и Юрий Шестериков. Оно вошло в итоговое решения заседания, но, что под ним понимается, там понять невозможно, - добавил Резник.

В отчет пресс-службы Заксобрания неоднозначное слово не вошло. Там говорится, что комитет решил обобщить предложения по совершенствованию регионального законодательства и оформить пакет предложений для изменения федеральной нормативно-правовой базы. Как долго Смольный будет изучать места для новых гайд-парков, его представители не сказали.

Сергей Еремеев

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