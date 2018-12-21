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9:41

"Коммерсант" поведал о помилованных Путиным гражданах

Газета "Коммерсант" поделилась подробностями дел первых в 2018 году помилованных Владимиром Путиным граждан. Всего их пять человек.

Первым в списке значится каскадер-мотогонщик Александр Артюх, 32 лет от роду. Мужчина осужден по статье 105 УК РФ "Убийство" на 11 лет за то, что в уличной потасовке пырнул ножом некоего нетрезвого элемента, грозившего расправой его брату. Отмечается, что на сегодняшний день Артюх отсидел 7 лет.

Далее в перечне помилованных идет мастер парашютного спорта, 48-летний летчик Борис Небреев, до заключения руководивший центром планерного спорта "Коктебель". Он признан виновным в авиакатастрофе с четырьмя погибшими.

Свободы удостоится также 68-летний офицер, герой Афганской войны Виктор Свободин, получивший арест за то, что насмерть сбил мотоциклиста.

Помилована и 39-летняя волонтер организации "Поверь в себя" Татьяна Стокласко, осужденная за причинение вреда сожителю. Потерпевший просил суд не лишать женщину свободы, указывая на то, что у них на иждивении пребывают двое детей, один из которых тяжело болен.

Замыкает список 20-летний спортсмен-любитель, однако подробности его дела "Коммерсант" не приводит.

Данные приказы о помиловании - первые в 2018 году. Несколько лет назад количество людей, досрочно освобожденных по воле президента, было в разы больше и составляло в среднем несколько тысяч.

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