Роскомнадзор решил проверить BBC после "выпада" в адрес RT

Роскомнадзор приступил к проверке телеканала BBC World News, вещающего на просторах РФ, а также интернет-ресурсов компании, с целью выявить нарушения российского законодательства, извещает пресс-служба ведомства.

Накануне британский медиарегулятор Ofcom заявил, что отечественный телеканал Russia Today пренебрег рядом правил вещания в Англии. Так, по сведениям компании, RT в передачах, посвященных, в частности, отравлению советского разведчика Сергея Скрипаля и конфликту в Сирии, не соблюдал принцип объективности освещаемого материала.

Отмечается, что Ofcom пока не принял решения о том, каким образом следует "наказать" RT, однако известно, что это может быть либо штраф, либо отзыв лицензии на вещание в Британии.