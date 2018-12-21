18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

10:57

Лев Пономарёв не без казуса покинул стены спецприёмника

Руководитель движения "За права человека" Лев Пономарев вышел на свободу после 16 суток административного ареста, поделилась у себя в Facebook общественница Ирина Яценко.

Примечательно, что "официально" полиция выйти правозащитнику не дала: за некоторое время до окончания срока заключения правозащитника вдали от глаз вывезли в ОВД "Мещанское".

"За полчаса до того, как [Пономарева] должны были выпустить из спецприемника, тайно вывезли в полицейской машине, отвезли в Мещанское ОВД и там высадили с четырьмя сумками", - известила Яценко.

Позднее данные сведения подтвердил и сам Пономарев.

"Встретил сын, едем домой", - цитирует его сообщение ТАСС. Напоследок он также отметил, что его "тайно похитили, фактически применив силу".

Напомним, 77-летний Пономарев отбывал 16-суточный арест за пост в Facebook с призывом участвовать в акции в поддержку фигурантов резонансных уголовных дел "Сети" и "Нового величия".

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


17:03   Едро-благодетель   ПЖиВ
11:35, прально кукарекаешь. Прими мазь и мажься, чтобы легче было давать отпор.

14:03    
Позор!

14:01    
для 11.35.
От тюрьмы и от сумы не зарекайся. Власть иногда сменяется, и вдруг выяснится, что не тем лизал ж....

13:49    
13-07
Неадекватная агрессия и отсутствие способности критически оценивать своё поведение - это уже признак психического заболевания.

12:37    
11-35
Анонимные бессмысленные оскорбления - признак незрелости и отсутствия интеллекта.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Нужен ли Петербургу гайд-парк в центре города?

Да
Нет

Все новости:

18:29 Беглов рассказал Андреевой о звонке Путина и подарил ей цветы

17:48 Медведев сменил главу Росимущества

17:02 Дольщица ГК "Город" Андреева преждевременно ушла со встречи с Бегловым   2

16:48 В Партии роста раскритиковали обращение дольщицы ГК "Город" Андреевой к Путину

16:29 Создателя паблика "Мужское государство" приговорили к условному сроку

15:58 Распоряжение о подготовке к передаче Исаакия РПЦ может утратить силу до конца года   2

15:52 В петербургском метрополитене появились напоминания о "подарках" Путина и Медведева   4

15:39 Росгвардия хочет подать в суд на РБК из-за публикаций о поставках продуктов

15:37 Координатору петербургского штаба Навального заблокировали банковские счета

15:02 Кот-петербуржец Ахилл возглавил рейтинг самых медийных четвероногих персон

14:37 18-летнюю фигурантку дела "Нового величия" поместили в неврологическую больницу

14:36 «Коммунисты России» поздравили Сталина с днем рождения   2

14:16 Скончался один из самых богатых бизнесменов Петербурга Игорь Минаков

13:56 Антон Орех: Путину больше нечего нам сказать   3

13:35 Дело Цакунова продолжат рассматривать в январе   2

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2018. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.