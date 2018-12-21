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12:10

Албин оскорбился выступлением "фейковой" дольщицы на пресс-конференции Путина

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин назвал клеветнической информацию, поступившую из уст петербургской активистки Аллы Андреевой, пожаловавшейся накануне Владимиру Путину на проблемы долевого строительства в городе. Примечательно, что женщина получила аккредитацию на большую пресс-конференцию с президентом в качестве журналиста некоей рязанской газеты.

Албин разочарован тем, как его в последнее время ругают СМИ. Он уверен, что этот "чёрный пиар" носит исключительно заказной характер и направлен на его дискредитацию.

Андреева, напомним, рассказала президенту о тяготах своей семейной жизни: о квартире в недострое ГК "Город" и смерти супруга, подспудно посетовав на работу городских чиновников - нового главы Горизбиркома Виктора Миненко и Игоря Албина. Ответствуя, Путин поручил разобраться в данной ситуации врио губернатора Александру Беглову, который назначил активистке встречу, намеченную на сегодня, 21 декабря.

Албин отметил, что проблемы долевого строительства в городе решаются "медленно, но верно", а Андреева, представшая перед главой государства в амплуа обманутой недобросовестным застройщиком дамы, говорит неправду.

"Прежде, чем врать президенту, следовало подойти к зеркалу, посмотреть на себя и вспомнить, что свою квартиру товарищ Андреева получила в 2017 году и обманутым дольщиком не является. Вспомнить про обращения к Дональду Трампу, президенту США с жалобой на Россию, вспомнить, что и журналист она сомнительный: мы пытались найти хоть одну публикацию этого автора, но увы, нам этого не удалось. Мне очень неловко об этом говорить, но вся «деятельность» Аллы Андреевой напоминает самопиар. Я Вам не верю Алла Андреева, как и те дольщики, ожидания которых Вы обманули", - заявил вице-губернатор у себя в Facebook, отметив напоследок, что помощь активистке он принципиально оказывать не станет, а ежели данное обстоятельство кого-либо разочарует, он даже готов уйти в отставку, так как в данном случае "затронуты честь и достоинство меня и моих коллег".

Большая пресс-конференция Путина прошла 20 декабря и продлилась более трех с половиной часов.



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16:59    
О каких "чести и достоинстве" говорит чиновник, который приперся в Питер с обгаженным хвостом и говорящей фамилией, которую заменил, надеясь очистить и коррупционный шлейф, тянущийся за ним со всех прежних мест "службы" преимущественно на себя.

16:39    
Албин за последнее время много крови попортил застройщикам исторического центра Санкт-Петербурга. Это мощное и опасное в своей беспрецедентной жажде наживы лобби может организовать любую кампанию по дискредитации, в том числе - Албина.

14:10    
Власть "не верит"? Надо власти  обратиться к врачам, проверить слух и зрение...

13:56    
Бедные дольщики, митингуют, голодают за свои же деньги, которые у них украли. Права Алла, не права - но весь город  много лет сотрясают протесты дольщиков. Что Албин, возглавляет  строителей и руководит стройкой КОММЕРЧЕСКОГО жилья??? Он только визы пишет "льзя", "нельзя", ходит по стройплощадкам в сопровождении челяди, изображая деятельность. Нет в городе градостроительной политике, на любом клочке земли строят, строят, строят..
Но не для питерцев, живущих много десятилетий в коммуналках! Вот стадион к очередным спортивным развлечениям-это с радостью, все в шоколаде сразу. А жилье этим питерцам -"Фу"! Заниматься расселением, стройкой, сортирами-это не для власти...

13:44    
Власть забыла, что она подотчетна, что она служит народу. Засиделись на Олимпе, критиковать их нельзя!  Надо работать, слышать народ и не истерить!

13:40    
Ойц, какие мы нервные! Напугал ежа ... Флаг в руки!

12:56    
Честь, достоинство- они что ещё помнят эти слова. Ну уж к сегодняшней власти  эти понятия не употребимы.

12:45    
Ждём'с Вашей отставки, господин Албин.
Алтайская 39 - Ваш надгробный камень.

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