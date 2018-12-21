Албин оскорбился выступлением "фейковой" дольщицы на пресс-конференции Путина

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин назвал клеветнической информацию, поступившую из уст петербургской активистки Аллы Андреевой, пожаловавшейся накануне Владимиру Путину на проблемы долевого строительства в городе. Примечательно, что женщина получила аккредитацию на большую пресс-конференцию с президентом в качестве журналиста некоей рязанской газеты.

Албин разочарован тем, как его в последнее время ругают СМИ. Он уверен, что этот "чёрный пиар" носит исключительно заказной характер и направлен на его дискредитацию.

Андреева, напомним, рассказала президенту о тяготах своей семейной жизни: о квартире в недострое ГК "Город" и смерти супруга, подспудно посетовав на работу городских чиновников - нового главы Горизбиркома Виктора Миненко и Игоря Албина. Ответствуя, Путин поручил разобраться в данной ситуации врио губернатора Александру Беглову, который назначил активистке встречу, намеченную на сегодня, 21 декабря.

Албин отметил, что проблемы долевого строительства в городе решаются "медленно, но верно", а Андреева, представшая перед главой государства в амплуа обманутой недобросовестным застройщиком дамы, говорит неправду.

"Прежде, чем врать президенту, следовало подойти к зеркалу, посмотреть на себя и вспомнить, что свою квартиру товарищ Андреева получила в 2017 году и обманутым дольщиком не является. Вспомнить про обращения к Дональду Трампу, президенту США с жалобой на Россию, вспомнить, что и журналист она сомнительный: мы пытались найти хоть одну публикацию этого автора, но увы, нам этого не удалось. Мне очень неловко об этом говорить, но вся «деятельность» Аллы Андреевой напоминает самопиар. Я Вам не верю Алла Андреева, как и те дольщики, ожидания которых Вы обманули", - заявил вице-губернатор у себя в Facebook, отметив напоследок, что помощь активистке он принципиально оказывать не станет, а ежели данное обстоятельство кого-либо разочарует, он даже готов уйти в отставку, так как в данном случае "затронуты честь и достоинство меня и моих коллег".

Большая пресс-конференция Путина прошла 20 декабря и продлилась более трех с половиной часов.

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