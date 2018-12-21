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12:22

Художница Осипова пикетировала у Дзержинского суда в поддержку Цакунова

Петербургская художница Елена Осипова 21 декабря провела одиночный пикет перед входом в Дзержинский районный суд, в котором сегодня рассматривается дело Михаила Цакунова.

Осипова развернула плакат "Не надо отнимать у детей уточек, и тогда зубы не будут падать. Свободу Михаилу Цакунову!".

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На одно из предыдущих заседаний по этому делу Осипова приносила картину в подарок Цакунову.

Напомним, юношу обвиняют по части 2 статьи 318 УК РФ за то, что он на протестной акции 5 мая 2018 года якобы ударил полицейского Михаила Сухарукова, выбив тому зуб. На размещенной в интернете видеозаписи задержания Цакунова момента удара не видно.

Сергей Еремеев



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16:51   Дед Иван   РУСЬ
Поддерживаю пикетчицу! Часто её вижу. Власть путинская ненавидит ПРАВДУ, но пусть слушают!

12:29    
Так она оказывается - художница, а не наёмная бабуля. Ну, что ж, плакат правильный, уток надо беречь. А ментам надо бы знать: "чужое - мило, иди мимо".

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