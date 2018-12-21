Песков - о проверке BBC: Вопросы к компании копились давно

Пресс-атташе президента Дмитрий Песков заявил, что к передачам, выпускаемым телеканалом BBC, и ранее возникали вопросы со стороны ряда российских ведомств, поэтому проверка компании Роскомнадзором вполне резонна и своевременна.

В частности, РКН проанализирует сюжеты "Би-би-си" о сирийском конфликте и участии в нем военных сил РФ.

"Здесь можно говорить о какой-то вкусовщине. В данном случае этим вопросом [проверкой] займется уполномоченный орган РФ. Вопросы [к "Би-би-си"] копились давно. В основном они связаны с тем, как освещались те или иные события", - цитирует "Интерфакс" чиновника.

Между тем, Роскомнадзор анонсировал проверку телекомпании сразу после того, как британский медиарегулятор Ofcom известил, что отечественный телеканал Russia Today пренебрег рядом правил вещания в Англии. Так, по сведениям компании, RT в передачах, посвященных, в частности, отравлению советского разведчика Сергея Скрипаля и конфликту в Сирии, не соблюдал принцип объективности освещаемого материала.