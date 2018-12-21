Дело Цакунова продолжат рассматривать в январе

Дзержинский районный суд отложил до 18 января рассмотрение дела 25-летнего Михаила Цакунова, которого обвиняют в насилии над полицейским на митинге "Он нам не царь" 5 мая 2018 года.

21 декабря в суде выступил стоматолог Ираклий Кабалия, пациентом которого был пострадавший полицейский Александр Сухаруков.

Кабалия подтвердил, что вставил полицейскому протез и что зуб у пациента уже был депульпирован. По его словам, Сухаруков рассказал, что зуб ему выбили, но в подробности истории не вдавался.

На следующем заседании суду представят рентгенные снимки ротовой полости пострадавшего и выписки из его медицинской карточки.

Полицейский Сухаруков ближайшее заседание пропустит. Он предупредил суд, что 5 января уедет в длительный отпуск на юг.

Напомним, Цакунова обвиняют в том, что он ударил Сухарукова, выбив тому зуб, когда полиция проводила задержания в саду у Эрмитажа. На видеозаписи задержания Цакунова, опубликованной в интернете, момента удара не видно.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.