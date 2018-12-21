Антон Орех: Путину больше нечего нам сказать

Политическому обозревателю Антону Ореху прошедшая накануне большая предновогодняя пресс-конференция Владимира Путина показалась излишне затянутой и голословной, так как президент ничего нового россиянам не поведал, а представителей прессы интересовали преимущественно вопросы-"пустышки" и соответствующие им "аморфные" ответы. Соображениями он поделился в своей колонке на "Эхе Москвы".

Проблема в том, что Путину просто нечего больше нам сказать. Те же обещания, те же заклинания, те же враги, которые не дают нам житья. От этих встреч уже не ждешь содержания – ждешь каких-то приколов. Дурацких вопросов, скабрезных ответов, пошлых шуток. Чтоб хотя бы поржать, если уж по сути ничего президент сообщить не может. Но ведь и с шутками стало как-то кисло. Все перешучено, все остроты из ленинградской юности отпущены, — Антон Орех - о пресс-конференции Владимира Путина

Но главная беда этого события, уверен Орех, заключается даже не в содержимом ответов Путина, а в скучности поднимаемых журналистами тем: "За 3,5 часа всего пара действительно острых вопросов. Да за это время можно душу из него было вытрясти, тем полно!"

Пресса превратилась в инфузорию. И вот это прямое следствие бесконечного правления Владимира Владимировича. Такого же занудного, как и все эти его конференции, — Антон Орех

На прошедшей накануне большой пресс-конференции Путина представители СМИ задавали главе государства вопросы, кажущиеся им актуальными - например, принятие пенсионной реформы, инцидент в Керченском проливе, запреты концертов рэп-музыкантов, конфликт в Сирии и другие. Особый восторг зала вызвал вопрос корреспондента издания Life, касающийся планов президента на женитьбу.