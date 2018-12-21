18-летнюю фигурантку дела "Нового величия" поместили в неврологическую больницу

Проходящую по делу "Нового величия" 18-летнюю москвичку Анну Павликову госпитализировали в одну из столичных неврологических больниц, поделилась в своем Facebook общественница Ирина Яценко.

Девушка сильно подорвала здоровье, пребывая в СИЗО, где ей систематически отказывали в лечении усугубившихся недугов.

Фото: Ирина Яценко в Facebook

Фигурантов дела "Нового величия" обвиняют в создании экстремистского сообщества. По факту, молодые люди общались на политические темы в Telegram-чате и однажды встречались офлайн. Человека, который предложил ребятам объединиться в организацию и разработал устав, считают сотрудником спецслужб. Всего по делу проходят 10 человек.

Под домашний арест Павликову перевели в середине августа, после того, как в Москве, Петербурге и других городах состоялся "Марш матерей". В Северной столице в нем приняли участие несколько десятков человек. О том, как прошла петербургская акция, читайте в материале ЗАКС.Ру.

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