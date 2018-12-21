Кот-петербуржец Ахилл возглавил рейтинг самых медийных четвероногих персон

Талисман Эрмитажа, кот-предсказатель Ахилл стал во главе рейтинга самых упоминаемых в СМИ пушистых любимцев, о чем извещает компания "Медиалогия".

Ахилл "засветился" в прессе благодаря своим пророческим "функциям", а именно - питомец летом занимался предсказанием исходов матчей прошедшего в России Чемпионата мира по футболу. Примечательно, что в большинстве своих прогнозов он не ошибся.

Вторую строчку в рейтинге занимает кот Бегемот, похищенный из чертогов "Булгаковского дома" в Москве (позднее, впрочем, успешно возвращенный назад), за ним - талисман строителей Крымского моста кот Мостик. Четвертая позиция у котейки под именем Золотой: неравнодушная судьбе майкопского приюта для бездомных животных девушка погасила долг организации в размере 340 тысяч рублей и забрала питомца себе. Замыкает рейтинг любимец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, депортированный из Эквадора ввиду угрозы ареста.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

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