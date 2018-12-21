Росгвардия хочет подать в суд на РБК из-за публикаций о поставках продуктов

Росгвардия объявила о намерении подать в суд на РБК из-за публикации о продуктовых закупках ведомства.

Претензии Росгвардии сначала вызвал материал под заголовком «Контракт по "Дружбе": почему поставщик Росгвардии заинтересовал ФСБ». В нем речь шла о том, что ФСБ и прокуратура проверяют закупки мясных изделий для питания военных. Сообщалось, что после того, как агрохолдинг «Дружба народов» стал единственным поставщиком Росгвардии, цены на мясо в закупках выросли почти вдвое.

В Росгвардии заявили, что журналисты допустили «целый ряд грубых неточностей», и информация была представлена «в абсолютно искажённом виде». Ведомство направило письмо в редакцию РБК, попросив опубликовать его полностью. Редакция выпустила материал на основе этого письма. По мнению росгвардейцев, и эта публикация «изобилует грубыми неточностями, в ней искажается и умалчивается важная информация».

«Росгвардия приняла решение обратиться в судебные инстанции, чтобы добиться ответственности РБК за публикацию недостоверной информации», - говорится в заявлении ведомства.

В РБК заявили, что пока не получили судебные документы, передает RNS. Пресс-секретарь холдинга Егор Тимофеев подчеркнул, что РБК отвечает за свою деятельность в соответствии с законом «О СМИ».

Ранее на цены в продуктовых закупках Росгвардии обратил внимание Фонд борьбы с коррупцией. Он опубликовал расследование, в котором Алексей Навальный сравнил цены в документах со средними по России. Судя по предоставленным ФБК актам, стоимость закупаемых ведомством продуктов в 2-3 раза превышает цены в розничных магазинах.

Глава Росгвардии Виктор Золотов в ответ опубликовал гневное видеообращение, вызвав Навального на ринг и пообещав сделать из него «сочную отбивную». При этом в ответе Золотова практически нет аргументов, обосновывающих завышенную стоимость продукции.

«Дружба народов» высказала намерение засудить оппозиционера. Пока иск оставлен без движения. Как и иск Золотова к политику: глава Росгвардии счел, что сведения о закупках и его недвижимости задевают его честь и достоинство.