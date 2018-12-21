В петербургском метрополитене появились напоминания о "подарках" Путина и Медведева

Активисты "Агит России" обклеили несколько станций петербургской подземки плакатами с коллажами с портретами Владимира Путина и Дмитрия Медведева и перечислением некоторых итогов их работы в 2018 году, сообщает Telegram-канал движения.

На плакатах говорится, что первые лица страны дарят россиянам рост цен и НДС, рост тарифов ЖКХ, повышение пенсионного возраста и "новый налог".

"Наши "герои" в уходящем году очень старались проявить заботу о гражданах и у них получилось подложить свинью каждому из нас! С наступающим вас праздником", - прокомментировали свою акцию активисты.

Напомним, в конце ноября "Агит Россия" разместила "позорный полк" единороссов на Дворцовой набережной.

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