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15:52

В петербургском метрополитене появились напоминания о "подарках" Путина и Медведева

Активисты "Агит России" обклеили несколько станций петербургской подземки плакатами с коллажами с портретами Владимира Путина и Дмитрия Медведева и перечислением некоторых итогов их работы в 2018 году, сообщает Telegram-канал движения.

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На плакатах говорится, что первые лица страны дарят россиянам рост цен и НДС, рост тарифов ЖКХ, повышение пенсионного возраста и "новый налог".

"Наши "герои" в уходящем году очень старались проявить заботу о гражданах и у них получилось подложить свинью каждому из нас! С наступающим вас праздником", - прокомментировали свою акцию активисты.

Напомним, в конце ноября "Агит Россия" разместила "позорный полк" единороссов на Дворцовой набережной.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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18:23    
КОНЕЧНО ГОРЬКАЯ, но правда от иродов едросов

18:22    
КОНЕЧНО ГОРЬКАЯ, но правда от иродов едросов

18:18   Дед Иван   РУСЬ
Всё правильно написано про "Новогодние подарки балабола кризисного путина и его холуйской е-дрисни! Продажные и антинародные иуды-твари!

17:53   Моё имя   agribkov79@yandex.ru
Здесь написана неправда? Это и есть новогодние подарки.

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