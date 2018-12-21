Распоряжение о подготовке к передаче Исаакия РПЦ может утратить силу до конца года

Признать недействительным распоряжение о передаче Исаакиевского собора в ведение РПЦ не представляется возможным, но его можно будет признать утратившим силу после 30 декабря, если к этому моменту не будет заключен договор о передаче музейных ценностей из собора, следует из ответа врио губернатора Алекcандра Беглова на запрос депутатов ЗакСа.

Десять депутатов от Партии роста, «Яблока», «Справедливой России» и КПРФ просили Беглова признать распоряжение недействительным, напомнив, что первые два пункта утвержденного в нем плана передачи Исаакия уже утратили актуальность.

В ответ Беглов напомнил, что Василеостровский суд Петербурга в январе 2017 года признал, что само по себе распоряжение – это не решение о передаче Исаакия РПЦ, и оно не порождает юридически значимых последствий и не нарушает прав граждан. Это решение подтверждали также Конституционный, Смольнинский и городской суды.

«Учитывая изложенное, рассмотреть вопрос о признании недействительным распоряжения не представляется возможным», - заключил Беглов.

Однако, отметил врио губернатора, распоряжение можно будет признать утратившим силу, если не будет выполнено несколько условий. Во-первых, если РПЦ не подаст заявку, как того требует ст. 6 закона «О передаче религиозным организация имущества религиозного назначения». Во-вторых, если истечет срок, указанный в п. 3 приложения к распоряжению. Согласно этому пункту, в срок до 30 декабря 2018 года должен быть заключен договор о передаче музейных предметов и коллекций из Исаакия, входящих в состав государственной части Музейного фонда России. Только после этого, следует из п. 6 приложения, в течение месяца должно быть принято решение о подготовке распоряжения о передаче Исаакия РПЦ – то есть, до 30 января.