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15:58

Распоряжение о подготовке к передаче Исаакия РПЦ может утратить силу до конца года

Признать недействительным распоряжение о передаче Исаакиевского собора в ведение РПЦ не представляется возможным, но его можно будет признать утратившим силу после 30 декабря, если к этому моменту не будет заключен договор о передаче музейных ценностей из собора, следует из ответа врио губернатора Алекcандра Беглова на запрос депутатов ЗакСа.

Десять депутатов от Партии роста, «Яблока», «Справедливой России» и КПРФ просили Беглова признать распоряжение недействительным, напомнив, что первые два пункта утвержденного в нем плана передачи Исаакия уже утратили актуальность.

В ответ Беглов напомнил, что  Василеостровский суд Петербурга в январе 2017 года признал, что само по себе распоряжение – это не решение о передаче Исаакия РПЦ, и оно не порождает юридически значимых последствий и не нарушает прав граждан. Это решение подтверждали также Конституционный, Смольнинский и городской суды.

«Учитывая изложенное, рассмотреть вопрос о признании недействительным распоряжения не представляется возможным», - заключил Беглов.

Однако, отметил врио губернатора, распоряжение можно будет признать утратившим силу, если не будет выполнено несколько условий. Во-первых, если РПЦ не подаст заявку, как того требует ст. 6 закона «О передаче религиозным организация имущества религиозного назначения». Во-вторых, если истечет срок, указанный в п. 3 приложения к распоряжению. Согласно этому пункту, в срок до 30 декабря 2018 года должен быть заключен договор о передаче музейных предметов и коллекций из Исаакия, входящих в состав государственной части Музейного фонда России. Только после этого, следует из п. 6 приложения, в течение месяца должно быть принято решение о подготовке распоряжения о передаче Исаакия РПЦ – то есть, до 30 января.

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18:13    
попы 30 декабря подадут заяву и ЬЕГЛОВ ПЕРЕКРЕСТИВШИСЬ  отдаст  ИСААКИЙ ЛЮБИМОЙ ЦЕРКВИ

17:42    
То-то намедни спикер засуетился, засучил лапками как ошпаренный таракан и обвинил власть в "импотенции и размазывании соплей по щекам". Сроки-то истекают. Заказчик гневается. Небось, и авансец взад запросил. А бабосики-то уже потрачены на двухуровневую м[цензура]рашку на "Даче Шварца, которую раскопали проныры журналисты, хотя и была она спрятана под подолом у сватьи-пенсионерки.

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